Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza saat 06.00 sıralarında E’5 karayolu Kartal Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. K.Ö idaresindeki 34 COS 440 plakalı araç trafikte seyir halindeyken yol ayrımı konusunda ikilem yaşayınca üst geçidin beton ayaklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan K.Ö,

N. A, F.C.B yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken acil servis ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Kazada ölen olmazken otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

