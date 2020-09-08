Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Lideri Bahçeli, seçimlerin vaktinde yapılacağını belirterek şöyle konuştu: Seçimler üç yıllık bir sürenin bulunması bu müflis siyaset işportacıları tarafından bir türlü dikkate alınmamaktadır. Sabah akşam ‘Zillet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili bahis açılmakta, erken seçim zorlaması yapılmaktadır. Gül isteyenlerin daha çok fidan dikme çabası beyhude bir gayrettir. Buradan kayda değer bir sonuç çıkmayacağı da kesindir. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında, yani zamanında yapılacaktır. Hiç kimse boş hayale kapılmamalıdır. Cumhur İttifakı’nın adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milliyetçi Hareket Partisi ise bu amaç doğrultusunda sonuna kadar çalışacaktır.

Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan tehlikeli cepheleşmeye de dikkat çeken Bahçeli şunları kaydetti: Yunanistan'ın neredeyse kumsallarımıza kadar hak iddiasında bulunması çok bariz bir savaş dilidir. Gerek Ege'de gerekse de Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığımızı, kara sularımızı, egemenliğimizin alameti farikası olan her emanetimizi ihlale, inkara veya işgale kalkışanlar tarihi yanlışlarının bedelini çok ağır ödeyeceklerdir. Fransa ve Yunanistan'ın 1920'li yıllardan mülhem kanlı politikalarını gafletle tekraren uygulamaları hâlinde hafızalarından çıkardıkları soylu Türk kahramanlığının ezici gücüyle bir kez daha tanışmaları, bu defa katlanacakları akıbetin korkunçluğu mukadderdir.