Bilâl Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede savunmasına yer verilen şüpheli Mütercimler'in "Dört saate yakın süren programda yorgunluk sebebiyle söylemek istediklerini tam olarak dile getiremediği, ertesi gün programı izlerken dehşete kapılıp Türk halkından özür dilediği ve suç işleme kastının olmadığı" ifadeleri yer buldu. İddianamede, Mütercimler'in "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Başsavcılık onayından geçen iddianame, İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
Mütercimler için 1,5 yıl hapis talebi
24.09.2020 - 06:29 | Son Güncelleme: 24.09.2020 - 06:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yazar Erol Mütercimler'in, imam hatip lisesi mezunlarıyla ilgili söylediği küstah sözler sebebiyle başlattığı soruşturmayı tamamladı.
Etiketler : Erol Mütercimler,
734033 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/734033.aspx
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