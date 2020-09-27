Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır annelerinin terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 391. gününe girdi. Mezuniyetine iki ay kala kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan gelerek nöbete başlayan İmmihan Nilifırka "Bütün çocuklar, HDP Gençlik Kolları tarafından kandırılıyor" dedi. HDP'li eski milletvekillerinin gözaltına alınmasını sevinçle karşılıklarını belirten Ayşegül Biçer de "Bunlar hakkında yapılan işlemler bizi rahatlattı, bu sevincin tarifi yok. Sanki evladımı almış kadar sevindim. Diyarbakır’ı savaş alanına çevirdiler. O kadar güçlü, kuvvetli bir devletimiz var, gerekeni yaptı" diye konuştu. HDP'li vekil Remziye Tosun'un kendi evinde teröristleri barındırdığını söyleyen Biçer "Silah cephanesini kendi evinde barındırdı. Niye çıkıp bunları söylemiyor? Diyorlar ki 'Selahattin Demirtaş suçsuz yere hapiste yatıyor.' Ona sahip çıkan bir CHP var. HDP kapatılmadan bu mücadele bitmeyecek" şeklinde konuştu.