Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz’deki sondaj faaliyetlerine katılmak İstanbul Yenikapı açıklarında demir aldı.
Kanuni sondaj gemisi, Yenikapı açıklarında demir aldı
19.10.2020 - 09:48 | Son Güncelleme: 19.10.2020 - 09:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz’deki sondaj faaliyetlerine katılmak İstanbul Yenikapı açıklarında demir aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kanuni sondaj gemisi,yenikapı,
740021 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/740021.aspx
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