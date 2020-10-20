Türkiye Petrolleri ise Tuna-1 kuyusundan tarihi görüntüleri paylaştı.
Türkiye Petrolleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "20 Temmuz 2020 – Tuna-1 Kuyusunda Sondaja Başlandı. 17 Ekim 2020 – Tuna-1 Kuyusu Tamamlandı" denildi.
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Türkiye Petrolleri ise Tuna-1 kuyusundan tarihi görüntüleri paylaştı.
Türkiye Petrolleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "20 Temmuz 2020 – Tuna-1 Kuyusunda Sondaja Başlandı. 17 Ekim 2020 – Tuna-1 Kuyusu Tamamlandı" denildi.
Etiketler : Fatih sondaj gemisi,