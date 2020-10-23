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MSB:2 terörist etkisiz hale getirildi
23.10.2020 - 10:28 | Son Güncelleme: 23.10.2020 - 10:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,terörist,
741067 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/741067.aspx
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