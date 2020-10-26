Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ana yükleniciliğini Millî Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT’ın yaptığı, Pakistan’a ihraç edilen 4 MİLGEM Korvet Gemi Projesi, planlandığı şekilde devam ediyor. Yerli savunma sanayinin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük ihracat atılımı olan proje kapsamında Türk donanmasının yerli gücü olan MİLGEM’lerin üçüncüsü için Karaçi Tersanesi’nde kızağa konma töreni düzenlendi. Bakan Akar yaptığı konuşmada, Pakistan’ın geçmişte Türkiye’nin millî mücadelesine, bugün de aynı şekilde Azerbaycan’a verdiği desteğin çok kıymetli olduğunu ifade etti. Akar, “Türkiye, Pakistan’ın haklı davası Keşmir konusunda her zaman Pakistanlı kardeşlerinin yanında oldu” ifadesini kullandı. Tüm yaşananların İslam coğrafyasının güçlü, bir ve beraber olmaya ihtiyacı olduğunu bir kez daha gösterdiğine işaret eden Akar, güçlü savunma sanayine, etkin ve caydırıcı bir orduya sahip olunmasının önemine değindi. Savunma alanında yerlilik ve millîlik oranının %70’lerin üzerine çıktığını vurgulayan Akar, son teknoloji ürünü olan MİLGEM gemilerinin Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacağına yönelik değerlendirmelerini paylaştı.

Konuşmalardan sonra, gemi, Akar ve Khan’ın düğmeye basmasının ardından kızağa konuldu. Okunan duanın ardından iki bakan sertifikaları imzaladı. Öte yandan, Bakan Akar, Pakistan Deniz Kuvvetlerinin Karaçi’deki eğitim tesislerini ziyaretinde askerî bando tarafından çalınan Mehter Marşı ile karşılandı. İHA