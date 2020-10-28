Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan, Azerbaycan'ın Berde kentinde sivil yerleşim yerlerine roketle saldırı gerçekleştirdi. Misket bombalarının Karayusuflu köyünde 3 farklı noktada 8 eve isabet ettiği belirtildi. Saldırı sonucu 1'i i çocuk 4 sivilin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi. Onlarca ailenin yaşadığı bölgede 8 evde de maddi hasar meydana geldi. Ermenistan'ın saldırısında oğlu Ehtiram İsmailov'u kaybeden Halil Bahçeliyev, "Birden gökyüzünden çok şiddetli bir patlama sesi geldi. Ne olduğunu anlayamadan oğlumun evine doğru koştum. Evinin bahçesinde oğlumun cansız bedeniyle karşılaştım. Gelinim Ayten İsmailova ve torunum Aysu İsmailova da yaralandı" dedi.

TÜRKİYE’DEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı Berde kentine düzenlenen saldırıyı kınayarak Ermenistan'ı savaş suçu işlemeye son vermeye çağırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ermenistan'ın bu insanlık dışı saldırısını en ağır şekilde kınıyor, vicdan ve sorumluluk sahibi ülkeleri Ermenistan'ın işlemeye devam ettiği savaş suçlarına dur demeye çağırıyoruz. Ermenistan'ın ateşkese rağmen Azerbaycan'da çatışma bölgesi dışındaki sivil yerleşim alanlarına yönelik olarak devam eden saldırıları tüm evrensel insani ve ahlaki değerleri ayaklar altına almaktadır" denildi.

ERMENİ PAPAZLAR DEVREDE

Bu arada Azerbaycan ordusu karşısında büyük bir bozgun yaşayan Ermenistan’da cepheden kaçışları engellemek için papazlar devreye girdi. Cepheye giden askerler düzenlenen ayinlerle papazlar tarafından kutsanmaya başlandı. Ermenistan’ın bu şekilde askerlerinin morallerini yükseltmeyi amaçladığı öğrenildi.