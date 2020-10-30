Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'nın elinden kaçarak güvenlik güçlerin esığınan teröristlerin itirafları dinleyenleri dehşete düşürüyor.

B.K. da o teröristlerden biriydi. Ailesi Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan B.K. kendilerini dağa HDP'nin götürdüğünü söyledi.

B.K. şunları anlattı:



"Ben Türk kökenli bir ailenin çocuğuyum.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. Sınıf öğrencisiydim. Burada tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisi G.U. ile tanıştım. Örgüte sempati duymaya başladım. Bana Abdullah Öcalan'ın kitaplarını okuttu. 6 Aralık 2014'te PKK'ya katıldım.



Afrin, Mümbiç, Kobani'nin de aralarında bulunduğu birçok yerde faaliyet yürüttüm. Örgüte katılmadan önce G.U. ile sürekli görüşüyorduk. Bu süreçte bana örgütü anlatıyordu. Onun yönlendirmesiyle yürüyüşlere katıldım. Ondan sonra bir süre görüşmedik. Bir arkadaşı bana ulaşarak G.U'nun örgüte katıldığını söyledi. Ertesi gün annesi, ağabeyi Van'a gelerek beni buldular ve HDP Van il binasına beraber gittik. Beni dışarıda bıraktılar ve oradaki görevlilerle görüştüler. Görüşmeden bir süre sonra sevinçle odadan çıktılar ve bana G.U'nun geri döneceğini söylediler. Ben onlara sevinmiş rolü yapsam da bana öğrettiği ideolojilere ters hareket etmesinden dolayı kendisine kızdım. Ailesi gittikten sonra gençlik yapılanmasında faaliyet yürüten bir şahısla konuştum ve örgüte katılmak istediğimi söyledim. Bana 'dağa gitme burada kal şehir çalışmalarında görev alırsın' dedi ancak ben kabul etmedim ve dağa gitmek istediğimi söyledim. Van HDP il binasının 4 katında gençlik binasında bulunan yatakhanede kaldım. Sonra bizi alarak diğer katılımcılarla Yüksekova'ya götürdüler.



Hakkında iddianame hazırlanan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen B.K. pişmanlık duyduğunu ifade etti.