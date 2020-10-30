TFF 1. Lig’de yarın Bandırmaspor’u konuk edecek Altınordu’da 2 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Kırmızı-lacivertli ekibe yapılan testler sonucu bir futbolcu ve bir destek personelinde korona virüs tespit edildi. İzolayasyona alınan 2 kişinin tedavisine başlanırken, durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.
Altınordu’da 2 pozitif vaka
30.10.2020 - 14:23 | Son Güncelleme: 30.10.2020 - 14:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ligde yarın evinde Bandırmaspor ila karşılaşacak Altınordu’da 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : altınordu,koronavirüs,
742851 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/742851.aspx
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