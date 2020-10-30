Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"İzmir’de meydana gelen deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.



Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik."