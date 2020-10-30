Cumhurbaşkanı Erdoğan:"İzmir’de meydana gelen deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
30.10.2020 - 15:43 | Son Güncelleme: 30.10.2020 - 15:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla harekete geçtik." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"İzmir’de meydana gelen deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
Etiketler : İzmir,deprem,Cumhurbaşkanı Erdoğan,
742871 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/742871.aspx
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