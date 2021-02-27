Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs'ta gerçekleşen 'Tanksavar' atışlarına ait kareler paylaştı. MSB'den yapılan paylaşımda, "Lefkoşa’da bulunan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Alay Komutanlığımızın başarıyla icra ettiği tanksavar atışlarından görüntüler" denildi.
MSB'den 'Tanksavar' paylaşımı
27.02.2021 - 16:58 | Son Güncelleme: 27.02.2021 - 16:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı 'Tanksavar' atışlarından fotoğraflar paylaştı.
Etiketler : msb,
770910 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/770910.aspx
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