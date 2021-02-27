Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs'ta gerçekleşen 'Tanksavar' atışlarına ait kareler paylaştı. MSB'den yapılan paylaşımda, "Lefkoşa’da bulunan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Alay Komutanlığımızın başarıyla icra ettiği tanksavar atışlarından görüntüler" denildi.