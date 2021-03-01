Milli Savunma Bakanlığı tarafından operasyon hakkında yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu ile Irak kuzeyindeki terör inlerine girmeye devam ediyoruz. Terör örgütü PKK’ya ait 80 adet Ak-47 piyade tüfeği mühimmatı, 25 adet Ak-47 piyade tüfeği şarjörü, 18 adet Kanas şarjörü, 1 adet EYP ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi" ifadeleri kullanıldı.
MSB: Irak kuzeyindeki terör inlerine girmeye devam ediyoruz
01.03.2021 - 14:30 | Son Güncelleme: 01.03.2021 - 14:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu ile PKK terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,
771364 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/771364.aspx
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