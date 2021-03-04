Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin acısı yüreklerimizi yaktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit 9 asker için başsağlığı mesajı
04.03.2021 - 19:28 | Son Güncelleme: 04.03.2021 - 19:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 9 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
772140 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/772140.aspx
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