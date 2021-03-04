Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı olayla ilgili Bakan Akar’dan bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi, yaralı askerlere şifa temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan düşen helikopter hakkında bilgi aldı
04.03.2021 - 20:03 | Son Güncelleme: 04.03.2021 - 20:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan bilgi aldı.
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