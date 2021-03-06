AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu 'Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur' demiş. Bu, Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit eden saldırganların dilidir. Kılıçdaroğlu kendisinin bir 'demokrasi sorunu' olduğunu ve milli güvenlik konusunda pusulası olmadığını bir kere daha ilan etmiştir." açıklamasını yaptı.
Çelik: Kılıçdaroğlu 'demokrasi sorunu' olduğunu bir kere daha ilan etmiştir
06.03.2021 - 10:05 | Son Güncelleme: 06.03.2021 - 10:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Kılıçdaroğlu 'Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur' demiş. Bu, Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit eden saldırganların dilidir." dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
772526 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/772526.aspx
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