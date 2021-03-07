Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için Tel Rifat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek” denildi.
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG’li 7 terörist etkisiz hale getirildi
07.03.2021 - 20:24 | Son Güncelleme: 07.03.2021 - 20:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde yapılan operasyonda saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG’li 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler : MSB,
772929 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/772929.aspx
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