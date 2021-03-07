Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için Tel Rifat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek” denildi.