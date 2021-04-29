Öztrak'a cevap HDP Sözcüsü Ebru Günay'dan geldi. Öztrak'ın sözlerini alıntılayan Günay "Sadece insanın değil, siyasetin de bir dengesi vardır. Konforlu alanlardan akıl dağıtmanın, ilkesel erozyonun, iktidara koşar adım yanaşmanın da bir sınırı ve dengesi vardır. Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin!" ifadelerini kullandı.
İttifak ortakları birbirine düştü
29.04.2021 - 03:09 | Son Güncelleme: 29.04.2021 - 03:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, ‘Ermeni soykırımı’ ifadesinin yer aldığı bildiri yayınlayan HDP’yi ‘emperyalistlerin gölgesinde ezik siyaset’ yapmakla eleştirmişti.
Etiketler : CHP,HDP,
786362 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/786362.aspx
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