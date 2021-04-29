Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öztrak'a cevap HDP Sözcüsü Ebru Günay'dan geldi. Öztrak'ın sözlerini alıntılayan Günay "Sadece insanın değil, siyasetin de bir dengesi vardır. Konforlu alanlardan akıl dağıtmanın, ilkesel erozyonun, iktidara koşar adım yanaşmanın da bir sınırı ve dengesi vardır. Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin!" ifadelerini kullandı.