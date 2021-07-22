Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.

VAKA SAYISI YÜKSELDİ

22 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 9 bin 586 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52 oldu. Bir günde toplam 214 bin 196 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 93 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 63,08 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 34,86 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 64 milyon 487 bin 841'a yükseldi.

AŞI AÇIKLAMASI

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 35,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis’i sırasıyla Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

EN YÜKSEK VAKA SAYISINA ULAŞILDI

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz” dedi.

Bakan Koca paylaştı: Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü! Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı ve tedbirlerle sağlanacak olan toplumsal bağışıklığın aksinin kısır döngü olacağını belirterek, "Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!" ifadelerini kullandı.

21 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca günlük tabloyu paylaşırken kritik uyarılarda bulundu. Tabloda vefat sayısında düne oranla artış var.