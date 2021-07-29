Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin ciğerleri bu defa Milas ve Marmaris'te yanıyor. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Milas ve Marmaris'te bulunan ormanlık alanşarda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğü öğrenildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Amutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından, "Marmaris'teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, bir uçakla müdahale ediyoruz. Dualarımız ormanın kahramanlarıyla." paylaşımında bulundu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, çevre illerden takviye geldiğini belirterek, "Kamu kurum ve çalışanları yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yerleşim yerlerinde gerekli görülen yerler tahliye ediliyor." ifadelerini kullandı.

MİLAS'A DA ATEŞ DÜŞTÜ!

Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Milas'ta orman yangını sebebiyle oteldeki vatandaşlar teknelerle tahliye edildi

Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Manavgat'taki yangında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi AFAD, Manavgat'ta devam eden yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 122 kişinin de yangından etkilendiğini duyurdu.

Osmaniye'deki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı Osmaniye'de dün çıkan ve kontrol altına alınan Dereobası mevkisindeki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Akseki'de orman yangını: 1 kişi hayatını kaybetti Antalya'nın Akseki ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle yayılarak Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangında 1 kişi hayatını kaybederken evlerin yüzde 80'i yandı.

Bir kötü haber de Adana'dan! Yangın büyüyor, evler boşaltılıyor Antalya Manavgat'ın ardından bir acı haber de Adana Kozan'dan geldi. İlçede çıkan yangın, yerleşim yerlerine yaklaştı vatandaşlar evlerinden tahliye ediliyor.