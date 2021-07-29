Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’da bugün Marmaris’le başlayan orman yangını Bodrum, Milas, Ortaca ve Dalaman ilçelerine de sıçradı. Büyük paniğin yaşandığı Bodrum'da alevler 5 yıldızlı otellere kadar yaklaştı. Yangına karadan ve havadan müdahale ederken deniz araçları da destek verdi. Çalışmalara söndürme gemileri, balıkçı tekneleri, özel yat ve botlar katıldı. Seferberlik hâlindeki araçlar, sahile yaklaşıp su döktü. Yangın hâlâ sürüyor.

Bodrum’da yangın çıktı Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve iş yerlerine doğru yayılan yangın, itfaiye ve vatandaşların yoğun çabası sonucu söndürüldü.



Yangın oteli sardı, müşteriler deniz yoluyla tahliye ediliyor Ciğerimiz yanıyor! Türkiye'yi kahreden yangınlar devam ediyor, Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçesinde alevler otel bölgelerine doğru ilerledi. İşletmeler müşterilerini deniz yolu ile tahliye etmeye başladı, işte son durum...