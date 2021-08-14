Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin oluşturduğu 15 kişilik ekip, sel bölgesine doğru harekete geçti. Bölgeye ulaştıktan sonra AFAD’la iş birliği yapılarak selden etkilenen Kastamonu Bozkurt’ta ki arama kurtarma çalışmalarına katılacaklar. Geniş ekipmanlara sahip olan profesyonel ekip, bölgeye 2 tır dolusu su ve gıda malzemesi götürüyor.

“KÜÇÜKÇEKMECE SİZİNLE”

Yaşanan sel felaketinin ardından, yaralı vatandaşların yanında olduklarını belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Karadeniz’deki sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Dayanışmanın gücüyle el ele vererek, yaralarımızı saracağız. Sivil savunma amirliği ekiplerimiz arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına katılmak üzere bölgeye doğru yola çıktılar. Bölgede can kaybının artmamasını ve yaşanan sel felaketinin bir an önce son bulmasını temenni ediyorum. Geçmiş olsun Kastamonu, Sinop ve Bartın. Küçükçekmece sizinle” açıklamasında bulundu.

AFAD’LA KOORDİNELİ ÇALIŞILACAK

2 adet kurtarma aracı ve 2 tır yardım malzemesi ile Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’ndan yola çıkan ekip, AFAD’la koordineli bir şekilde çalışarak arama kurtarma çalışmalarına destek verecek.

Sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor AFAD:"Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 36, Sinop’ta 7 ve Bartın’da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın’da yürütülenarama kurtarma çalışmaları neticesinde kaybolan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır."

Selde kurtarılan 1 yaşındaki Osman’a Bakan Soylu’dan şefkat eli Yaşanan sel felaketiyle yaralar alan Kastamonu’nun Bozkurt İlçesinde, arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Selden dolayı evinde 3 çocuğu ile mahsur kalan Elif Yüksel, sele kapılarak öldü sanıldı. Annesinden ayrı kalan Yüksel’in 1 yaşındaki bebeği ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarma ekiplerine yardım eden Süleyman Soylu da bebeğin üşümesini görünce üzerindeki montu çıkartarak bebeği sardı.

'Dere yatağına girmezsen, sel bir şey yapmaz' Her gün bir yeni felakete uyanan Türkiye, bu defa Karadeniz’in batısı için gözyaşı döküyor. Peş peşe acı haberlerin geldiği bölgede, devlet ve millet el ele yaraları sarmaya çalışıyor.