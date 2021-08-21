Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kabine Toplantısı sonrası bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Bartın, Sinop, Kastamonu’da yaşanan sel felaketinin ardından Karadeniz Bölgesi’nde risk taşıyan yerleri tespit etmek için harekete geçtiklerini söyledi. Kurum, Bakanlık ve Devlet Su İşlerinin hazırladığı rapor doğrultusunda bölgede önemli adımlar atılacağını aktardı. DSİ’nin afet bölgesindeki çalışmalarını tamamladığını dile getiren Bakan Murat Kurum “Hep beraber istişare ettik. Taşkın sınırları altında kalan bölgeleri uygun alanlara taşıyacağız. Karadeniz’in geneline ilişkin de çalışmalar var. DSİ’nin raporu doğrultusunda yıkılması gereken yerleri de yıkacağız” dedi.

RAPOR ERDOĞAN’A SUNULDU

Kurum, yaşanan selin boyutuna da dikkat çekerek “Mesela burada dere ıslahı yapılmış. Ama 500 yıllık bir debi hesaplanıyor. DSİ 1.100 yıldan bahsediyor. Onun da üstünde bir afet yaşanıyor. Dolayısıyla bu, hesaplama yöntemiyle belki çok fazla alınabilecek bir tedbir değil. Zararı daha minimize edecek adımları atmak lazım. Dere ıslahı, derelerin genişletilmesi, yüksekliği gibi konuları değerlendiriyoruz” diye konuştu. Öte yandan, DSİ’nin hazırladığı raporun önceki gün Kabine Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulduğu belirtildi.

TOKİ, Bozkurt’ta yaraları sarıyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kastamonu Bozkurt’ta dükkânları selden zarar gören esnafın yaralarının sarılması için çalışmalar hızla devam ediyor.

Yedi yıldır korku içinde yaşıyorlar: İkinci Bozkurt olmak istemiyoruz 2014 yılında Bolu'da yaşanan sel felaketinde afet bölgesi ilan edilen ve 7 yıldır taşınmayı bekleyen Eskiçağa köyünde yaşayanlar, her yağmurda aynı korkuyu yaşıyor. Köyün bir an önce taşınmasını isteyen muhtar Ramazan Karaduman, “Biz Eskiçağa köyünün ikinci bir Bozkurt olmamasını istiyoruz” dedi.