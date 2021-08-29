Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen'in güneyindeki Lahij vilayetindeki Al-Anad Askeri Hava Üssü’ne füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

30 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yemenli bir askeri kaynak, saldırının İran destekli Husiler tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin yaralandığını aktardı. Yaralılar Lahij'deki İbn Haldun Hastanesi'ne kaldırılırken, Husilerden şu ana kadar saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

ÜLKEDEKİ EN BÜYÜK ASKERİ ÜS

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de bulunduğu Al-Anad Askeri Hava Üssü, ülkedeki en büyük askeri üs olarak biliniyor.