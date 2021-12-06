Türkiye Gazetesi

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte sertleşen hava koşulları yurdun farklı kesimlerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesinden açıklanan verilere göre; Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri için yarın fırtına uyarısında bulundu.

FIRTINA KUVVETLİ GELECEK

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

METEOROLOJİ'DEN HALKA UYARI

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, ağaç ve direk devrilmelerine, çatı uçmasına, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olunması istendi.

Akdeniz’de 2 gün fırtına etkili olacak Batı ve Orta Akdeniz’de, bugünden başlayarak 2 gün boyunca fırtına beklendiği belirtildi. Vatandaşlara dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Fırtına balıkçıları da etkiledi! Tezgahlar boş kaldı, fiyatlar arttı Türkiye’nin çeşitli noktalarında etkili olan ve Karadeniz Bölgesi’nde de görülen fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, tezgahlardaki fiyatlar ise ikiye katlandı.