Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk'ün Sultandağı ilçesi Dereçine kasabasındaki evine operasyon düzenledi. Ekipler, yaptıkları aramada evde 37 litre kaçak içki ele geçirdi. Bu konuyla ilgili Göktürk'ten bir açıklama geldi. CHP'li İrfan Göktürk, sahte alkol ticareti yaptığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu savundu. Göktürk "Yasal olarak satılan etil alkolü alarak, kendi evimde içki yaptım. Bu bir suç değil. Ayrıca Yargıtay kararlarında yıllık 150 litre alkol bulundurmanın kişisel tüketim için sınır kabul edilebileceği sabit. Söz konusu durumların atlanarak tarafımın ticaretle suçlanması hukuk kurallarıyla ve habercilikle bağdaşmamaktadır. Kısacası ticaret yapmam söz konusu değil. Ben sadece kendi tüketimim için yasal olarak satılan alkolü alarak, alkollü içecek ürettim" dedi.
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Evinden sahte alkol çıkan CHP'li: Satıcı değil, içiciyim
Evinde sahte alkolle yakalanan CHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk, konuyla ilgili konuştu. Göktürk, alkolü satmak için değil, içmek için aldığını söyledi.
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk'ün Sultandağı ilçesi Dereçine kasabasındaki evine operasyon düzenledi. Ekipler, yaptıkları aramada evde 37 litre kaçak içki ele geçirdi. Bu konuyla ilgili Göktürk'ten bir açıklama geldi. CHP'li İrfan Göktürk, sahte alkol ticareti yaptığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu savundu. Göktürk "Yasal olarak satılan etil alkolü alarak, kendi evimde içki yaptım. Bu bir suç değil. Ayrıca Yargıtay kararlarında yıllık 150 litre alkol bulundurmanın kişisel tüketim için sınır kabul edilebileceği sabit. Söz konusu durumların atlanarak tarafımın ticaretle suçlanması hukuk kurallarıyla ve habercilikle bağdaşmamaktadır. Kısacası ticaret yapmam söz konusu değil. Ben sadece kendi tüketimim için yasal olarak satılan alkolü alarak, alkollü içecek ürettim" dedi.
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