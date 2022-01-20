Türkiye Gazetesi

Ülkelerin satın almak için sırayda girdiği Türk SİHA’larına övgü yağmaya devam ediyor. Son olarak Hollanda’nın NRC gazetesinde yayımlanan analizde Türk SİHA’ların savunma sanayisindeki rolüne değinildi. Analizde Türkiye’nin gün geçtikçe SİHA ihracatını arttırdığına yer verildi. SİHA’ların muadillerine oranla daha hesaplı ve daha kaliteli olduğunun yanı sıra operasyonel başarılarına da değinildi.

“DÜNYANIN EN İYİSİ”

Hollandalı savunma uzmanı Stijn Mitzer'in ''Bayraktat TB2 operasyonel açıdan dünyanın en iyisi'' yorumunu yaptı. Analizde Mitzer'in, "Çin yapımı Wing Loong-II SİHA'larının 15 milyon dolara satılırken, daha kaliteli ve güvenilir olan Bayraktar TB2 5 milyon dolar civarında satılıyor" şeklindeki ifadeleri aktarıldı.

TÜRK SİHA’LARININ SURİYE’DEKİ BAŞARISI

Bayraktar TB2'nin birçok ülkeye ihraç edildiği belirtilen analizde, bunun Türk dış politikasına önemli katkı sunduğu kaydedildi. Analizde, Türk SİHA'larının Suriye, Libya ve Azerbaycan'daki başarıları vurgulanırken, Polonya, Ukrayna gibi birçok ülkeye ihracat edildiği aktarıldı. Türk SİHA'larının Afrika'da dikkat çekmeye başladığı belirtilen analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika gezilerinde SİHA anlaşmaları yaptığı bilgisine yer verildi.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ REKOR KIRDI

Haberde, Selçuk Bayraktar'ın Atatürk Havalimanı'nda eylülde düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'teki açıklamaları da hatırlatıldı. Bayraktar'ın Türk SİHA operatörlerinin Amerikalılara oranla çok daha dikkatli oldukları şeklindeki sözlerine yer verildi. Türk savunma sanayisi 2021 yılına ihracat rekoru kırarak bu alanda 3 milyar dolar sınırını aştı.

COĞRAFYALARI GENİŞLEDİ

Nijer, Kenya, Etiyopya, Cibuti, Fas, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Moğolistan, Ukrayna ve Kırgızistan'a gerçekleştirilen satışlarla Türk savunma sanayisi ürünlerinin mevcut olduğu coğrafyalar genişledi.

SİHA NEDİR?

Silahlı insansız hava aracı, genellikle bomba, füze ve/veya ATGM gibi uçak mühimmatlarını taşıyan ve drone saldırıları için kullanılan bir insansız hava aracı türüdür. Bu araçlar genellikle gerçek zamanlı insan kontrolü altındadırlar ve farklı özerklik seviyeleri vardır. TSK’da kaç Siha var? SİHA / İHA sayısıyla ilgili rakamlar ise muhtelif. Ancak bu rakamlar bile hesaba katıldığında Türk güvenlik güçlerinin elindeki SİHA ve İHA sayısının 150 civarında olduğu tahmin ediliyor. Türk SİHA’ları isimleri Baykar Bayraktar Akıncı, Baykar Bayraktar DİHA, Baykar Bayraktar TB2, Baykar Bayraktar TB3, Bayraktar Mini İHA.