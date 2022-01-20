Türkiye Gazetesi

Terör örgütü YPG/PKK, yuvalandığı Tel Rıfat’tan, Zeytin Dalı Harekatı’yla terörden arındırılan Afrin’in batısındaki Meryemin bölgesine füzelerle saldırdı. Afrin'in merkezine yönelik 5 füze atışı gerçekleştirildi. Saldırıda, 4 sivilin hayatını kaybettii 20 sivilinde yaralandığı bildirildi. Araçların kullanılamaz hale geldiği saldırıda yaralılar çevredeki hastanelere nakledildi.

ZEYTİN DALI HAREKATIYLA AFRİN TERÖRDEN ARINDIRILMIŞTI

Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesindeki varlığını sürdürüyor. Türkiye, Suriye Milli Ordusu'nun desteğiyle, 18 Mart 2018'de Afrin'i terör örgütü YPG/PKK'dan arındırmıştı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 15.30 sıralarında, PKK/YPG terör örgütü tarafından Tel Rıfat bölgesinden Afrin merkezine yönelik 5 adet grad füze atışı gerçekleştirilmiş olup, ilk belirlemelere göre 4 sivilin hayatını kaybettiği, 20 sivilin çeşitli yerlerinden yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir" denildi. Valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanıldığı kaydedildi.

Terör örgütü PKK'dan Afrin’e topçu saldırısı: 3 ölü, 15 yaralı Suriye’nin Afrin kentine terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen topçu saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.