Türkiye Gazetesi

İHH İnsani Yardım Vakfı ve İletişim Platformu organizasyonuyla 28 gazeteci, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede zorlu günler geçiren Suriye halkının sessiz çığlıklarına ses vermek ve yaşanan drama dikkat çekmek amacıyla Suriye’ye gitti. İdlib’in çeşitli bölgelerindeki mültecilerle bir araya gelen gazeteciler, İHH’nın sınır hattındaki çalışmalarını inceledi. 2 gün süren programda gazeteciler, vakfın Reyhanlı’daki Eğitim Kampüsü ve Koordinasyon merkezindeki çalışmalara şahitlik etti. Gazeteciler, ayrıca vakfın fırınlarını, terzihanesini, lojistik depolarını, yetimhanelerini, çadır kamplarını, yetim köylerini ve inşa ettiği briket evleri ziyaret etti.

Eşzamanlı olarak ziyaret kapsamında İletişim Platformu, medya mensuplarının dahil olduğu bir yardım kampanyası yürüttü. Kampanya kapsamında toplanan yardımlar, İHH’nın Suriye’de inşa ettiği briket evler çalışmasına bağışlandı.

Ziyaretin amacına dair açıklamalarda bulunan İletişim Platformu Başkanı Yusuf Ziya Çataklı, “İletişim Platformu olarak İHH ile birlikte gazeteci arkadaşlarımızı, İdlib’deki sorunun ciddi bir şekilde yaşandığı bölgelere getirdik. Buradaki en büyük amacımız, bir duyarlılığın oluşturulabilmesi. Bugüne kadar hep bölgedeki gazetecilerden dinliyorduk burada yaşananları. Fakat biz İstanbul ve Ankara’daki gazeteci arkadaşlarımızı da sahaya getirelim ve burada yaşananları bizzat görüp aktarsınlar istedik" dedi.

Programın mağdurlar açısından faydasına değinen İHH Medya Koordinatörü Mustafa Özbek “11 yıldır burada problemli bir şekilde yaşayan insanların sıkıntılarını bir nebze daha olsa Türkiye gündeminde duyurmak amacıyla arkadaşlarımız buraya geldiler. Gazeteci arkadaşlarımız burada yaşananları yerinde gözlemlediler" diye konuştu.