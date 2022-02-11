Türkiye Gazetesi

Ege’deki adaları altına imza attığı uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak silahlandıran Yunanistan’a, Ankara’dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, adaların tartışmaya açacaklarını duyurdu. Adaların Lozan ve Paris Barış Anlaşmalarıyla Yunanistan’a silahsızlandırılma şartıyla verildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Yunanistan’ın 1960’lı yıllarda bunu ihlal etmeye başladığının altını çizdi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin BM’ye yazdığı iki mektupla Yunanistan’ın anlaşmalara uymadığını hatırlattıklarını belirtti. BM’den Türkiye’nin mektubuna herhangi bir cevap gelmemesi ve Yunanistan’ın ihlale devam etmesi hâlinde Türkiye’nin adaların egemenliğini tartışmaya açıp açmayacağına dair sorulan soru üzerine Çavuşoğlu “Elbette başlatacağız. Bu anlaşmaların tarafları var. Lozan Anlaşması, Paris Barış Anlaşması... Uluslararası platformda bu tartışmayı tabii ki başlatacağız” diye konuştu.

KITA SAHANLIĞINDA TAVİZ YOK

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz konusunda tutumuyla ilgili olarak da “Biz, kıta sahanlığımızın batı sınırlarını belirledik. BM’ye kaydını yaptırdık. Buradan taviz vermemiz söz konusu değildir. Bu sınırlar çerçevesinde de de biliyorsunuz deniz yetki alanları anlaşması imzaladık. Onu da BM’ye gönderdik” ifadelerini kullandı.

Lozan Antlaşması ve diğer uluslararası anlaşmalarla Ege’deki adaların silahsız olması şartı bulunuyor. Anlaşmalar adalarda sadece asayiş maksadıyla jandarma birliği bulundurulmasını öngörüyor. Ancak Yunanistan başta Limni-Semadirek olmak üzere Ege’deki 1960 yılından beri silahlandırıyor. Ege’deki 23 adanın büyük kısmını Yunanistan tarafından cephaneliğe çevirdildi. Limni, Midilli, İstanköy ve Rodos adalarına Türkiye’ye karşı jet harekâtı için havaalanı bile inşa edildi. Buralara savaş uçaklara konuşlandırıldı. Türkiye, nota verdi ve meseleyi barışçıl yollarla çözmek istediğini bildirdi. Ancak Yunanistan bildiğini okudu. Atina yönetimi, Midilli ve Rodos aralarında birer tümen; Sakız, Sisam ve İstanköy adalarında birer tugay düzeyinde birlik konuşlandırdı. Adalarda altı kara üssü, iki deniz üssü ve iki Yunan helikopter üssü bulunuyor. Koyun Adasındaki kara üssünde bir tabur asker konuşlandırılmış durumda.

Bakan Çavuşoğlu'ndan göçmen tepkisi: Yunanistan kadar AB de suçlu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan sınırında hayatını kaybeden göçmenler ile ilgili "Yunanistan kadar Avrupa Birliği’nin de suçu var." dedi.

Yunanistan’da SİHA paniği: Türkler etrafımızı kuşattı Yunanistan’dan peş peşe SİHA açıklamaları gelmeye devam ediyor. Yunan milletvekili Kyriakos Iosif Velopoulos, katıldığı bir televizyon programında Türkiye’nin Balkanlardaki yürüttüğü diplomasiyi ‘Tehdit’ olarak nitelendirerek tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hamleleriyle Türkiye’nin Yunanistan’ı sardığını belirten Yunan vekil, “Türkler etrafımızı sardı. Ege'de Bayraktar SİHA'lar uçuyor. Fransa'dan 200 Rafale savaş uçağı alsak ne olacak? Türkler 400 SİHA'yı kaldırdığında radarımız bunlarla dolacak. Üstten ise Türk savaş uçakları rahatça geçecek. Bunun farkına varmalıyız” açıklamasında bulundu.