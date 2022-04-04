Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 oranında zam teklifini sundu. Söz konusu teklif oy çokluğu ile reddedildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, “Kamu yararına aykırı olarak yüzde 50 oranında fahiş zam yapılması teklif edilmiştir” ifadelerini kullandı.

1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren tarife ile tam bilet 5.48 lira, öğrenci bileti 2.66 lira olarak belirlendi. Öğretmen ve 60 yaş ücreti 3.91 lira, tam aylık kart 430 lira, aylık öğrenci kartı 78 lira, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira oldu.

"ZAM TEKLİFİ YÜKSEK BULUNDU"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ulaşımda zam talebinin UKOME’de reddedilmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Kentiçi Toplu Ulaşım Sistemi içerisinde yer alan tüm toplu ulaşım modlarına (İ.E.T.T., Metrobüs, Metro, Marmaray ve Denizyolu Hatlarındaki Elektronik Bilet Ücretleri ile Taksi, Taksi Dolmuş ve Minibüs Ücretlerine) kamu yararına aykırı olarak yüzde 50 oranında fahiş zam yapılması teklif edilmiştir.

Söz konusu teklife ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi Serdar YÜCEL tarafından yapılan açıklamada; 2021 yılı içerisinde Toplu Ulaşım Ücret tarifelerine 29 Temmuz 2021 tarihinde yüzde 15, 24 Aralık 2021 tarihinde ise yüzde 36 oranında zam yapıldığı, 04.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce teklif edilen yüzde 50 oranındaki zammın kabul edilmesi halinde (1 tam Elektronik Bilet ücretinin 8,22 TL olmasını sağlayan) son 8 aylık zaman dilimi içerisinde kümülatif yüzde 135’lik artışa neden olunacağını ifade ederek tarafımızca teklif edilen yüzde 32’lik artış sağlayan önerimiz (Elektronik Bilet ücretinin 6,50 TL, Minibüslerde indi bindi ücretinin 5 TL olmasını sağlayan) dikkate alınmayarak İBB tarafından teklif edilen yüzde 50 oranındaki fahiş zammın oylatılması neticesinde Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi olarak şahsım ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğunun oylarıyla bahse konu zam teklifi yüksek bulunarak reddedilmiştir" denildi.

İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam teklifi reddedildi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi, oy çokluğuyla reddedildi.

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