Türkiye Gazetesi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde "Serel Seramik Fabrika Temel Atma Töreni"nde konuşma yapan Bakan Varank, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik hakaretlerine tepki göstererek, " Biz bin yıldır bu topraklara ayak bastığımızdan beri, Alpaslan'dan beri ecdadımızın kurduğu bütün devletlere sahip çıkarsak ancak ileriye gidebiliriz. Bu ülkenin kaderini ancak öyle çizebiliriz." dedi.

"ECDADIMIZIN KURDUĞU BÜTÜN DEVLETLERE SAHİP ÇIKARSAK İLERLEYEBİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan eser ve hizmet siyaseti anlayışını halka hizmet etme olarak öğrendiklerini belirten Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Ecdadımızdan aldığımız güç ve cesaretle geleceğimizi şekillendirmeye çalışıyoruz. Bu ülkede bağımsızlık uğruna Yunan ile büyük mücadeleler verdik. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı ile birlikte aslında ülkemizde Milli Mücadelenin zirveye ulaştığı tüm bu bağımsızlık, kurtuluş günlerini şehirlerimizde kutluyoruz. Yunan'ın bu ülkede yaptığı mezalimi asla unutmadan, gençlerimize o günleri de anarak nereden geldiğimizi göstermeye çalışıyoruz.

Bakıyorsunuz dün de İzmir'de 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden, Yunan mezaliminden kurtuluş gününü kutladık. Ama kürsüye çıkanlar bir kere bile 'Yunan' demedi, bir kere bile 'Yunanistan' demedi; sanki biz bu ülkede bu mücadeleyi Yunan'a karşı yapmamışız gibi. Osmanlı'dan şikayet edenler oldu. Bu şuurla bizim ülkemizi ileriye götürme şansımız olamaz. Biz bin yıldır bu topraklara ayak bastığımızdan beri, Alpaslan'dan beri ecdadımızın kurduğu bütün devletlere sahip çıkarsak ancak ileriye gidebiliriz. Bu ülkenin kaderini ancak öyle çizebiliriz."

Türkiye uzay çağını başlatıyor: Bakan Varank’tan yatırım vurgusu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkeler arasındaki rekabetin sadece yeryüzünde olmadığına dikkati çekerek, "Uzayda, havacılıkta çok ciddi rekabet var. Tam bağımsızlığın yolu aslında şu anda havacılıkta ve uzayda başarılı olmaktan geçiyor." dedi.

TEKNOFEST Hack Karadeniz’de aranan hackerların Bakan Varank ile Ali Taha Koç olduğu ortaya çıktı TEKNOFEST Hack Karadeniz kapsamındaki yarışlar bütün heyecanıyla devam ediyor. Yarışan takımların bir dizi şifreyi çözerek iki gündür ulaşmaya çalıştığı hackerların, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç olduğu ortaya çıktı.

Bakan Varank duyurdu: Togg fabrika açılış tarihi belli oldu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yerli otomobil Togg'un fabrikasının 29 Ekim'de açılacağını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Araçlarımız seri üretim bantlarından inmeye başlayacak" dedi.

Bakan Varank: 100 milyar dolarlık altın ve gümüş toprak altında yatıyor Çanakkale’de üretim yapan TÜMAD Madencilik firmasını ziyaret eden Bakan Mustafa Varank, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altın ve gümüş madenciliğinin ekonomiye katkısına değinen Varank, “Çanakkale bölgesinde 80 ila 100 milyar dolarlık altın ve gümüş şu anda toprak altında yatıyor” ifadesini kullandı.