Türkiye Gazetesi

Yunan zulmü gün geçtikçe artıyor. Merhametsiz Yunan askeri, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitme hayaliyle yola çıkan göçmenleri itmekle geri kalmayıp ölüme terk ediyor. Geçitğimiz günlerde Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen çok sayıda düzensiz göçmen kurtarılırken 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın olmak üzere 6 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Bu acı olay duyanların yüreğini adeta dağlamıştı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında önceki gün Türk sahil güvenliği tarafından 73 düzensiz göçmen kurtarılırken, içlerinde bebekler ile çocukların da olduğu 6 düzensiz göçmenin cansız bedeninin denizden çıkarılmasından sonra, henüz 1 yaşına girmemiş ve 4 yaşında ölen çocukların babası, can salından sağ olarak kurtulan Muhammed Berjas o anları anlattı.

'DEĞERLİ EŞYALARIMIZI ALIP BİZİ DÖVDÜLER'

Eşi ve çocukları ölen Muhammed Berjas yaşadıkları kabus dolu o saatleri şu şekilde anlattı:

"Biz Lübnan'dan bir tekne ile İtalya’ya gitmek üzere yola çıktık. Yunan adası yakınlarında yakıtımız bitince Yunan sahil güvenlik ekiplerine durumu anlattık. Onlar bizi teknemizden indirdiler, dövdüler, değerli eşyalarımızı aldılar, su bile vermediler. Kendi gemilerine alarak saatlerce gezdirdiler nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Sonra bizi gruplara ayırarak can sallarına bindirdiler. Ben ve ailem dördüncü can salındaydık. Sonra Yunan gemisi birden bir hareket yaptı ve büyük bir dalga botumuzu devirdi."

'AİLEMDEN TOPLAM BEŞ KİŞİYİ KAYBETTİM'

Eşi, iki çocuğu ve iki akrabasını kaybeden Berjas, "Botun zaten havası inikti, kapatma tıpasını bile takmamışlardı, can mücadelemiz başladı. Benim bindiğim can salında eşim, baldızım, yeğeni ve iki çocuğum toplam beş kişi ailemden kaybettim. Hala aranan kayıplar da amcam ve amcamın oğlu. Eşim ve çocuklarım bana tutunarak geceden sabaha kadar beklediler ama çok su yuttular dayanamadılar" diyerek, havası tam şişirilmemiş bota bindirip ölüme terk ettikleri ailesi için Yunanistan’a dava açacağını belirtti.

TÜRK ASKERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Berjas son olarak, kendilerine ve cenazelerine sahip çıkan Türk askerlerine de teşekkür etti. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı bir helikopter, iki sahil güvenlik botu ve dalış timleri kayıp olduğu belirtilen kişileri aramaya devam ediyor.

Ege’de Yunan zulmü, 2’si bebek 6 göçmen öldü… Bakan Soylu Avrupa’ya seslendi: Bu katliamların sorumlusu sizsiniz Ege Denizi'nde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları, düzensiz göçmenleri Türk karasularına itmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isterken Yunanistan'ın müdahalesi sonucu hayatını kaybeden 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadının cansız bedenleri Türk karasularına itildi. Bakan Soylu düzensiz göçmenlere ait görüntüleri paylaşarak Avrupa ve Yunanistan’a seslendi. Soylu, “Bu katliamların sorumlusu sizsiniz” dedi.

Kurtarılan göçmenler Yunan zulmünü anlattı! Dövüp, aç ve susuz bırakmışlar Yunan güvenlik güçlerinin günlerce aç ve susuz bırakıp defalarca işkence yaptıktan sonra Meriç Nehri'nde ölüme terk ettiği, son anda Mehmetçik tarafından kurtarılan 107 göçmen, Yunanistan'ın kendilerine yaşattığı dehşeti anlattı. Göçmenler, ölen göçmenin dövülerek aç ve susuz bırakıldığını söyledi.

Yunan zulmü bitmiyor! Göçmen kadın botta doğum yaptı Edirne'de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan sınırını geçerek Avrupa'da daha iyi bir hayat için yolla çıkan bottaki hamile göçmen, Yunan unsurları tarafından geri itilince çaresiz kadın, Meriç Nehri ortasında doğum yaptı.