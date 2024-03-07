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Adana'da nesli tehdit altındaki "lekeli semender" görüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'nın Pozantı ilçesine, "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehlike altındaki "lekeli semender" görüldü.

Belemedik Tabiat Parkı'nda, vatandaşlar, tren raylarına yakın bir bölgede, korumada öncelikli ve azalan varlık durumundaki türlerden "lekeli semender"e rastladı.

Semender, tren raylarından uzak bir bölgeye taşınarak görüntülendi.

Adana'da nesli tehdit altındaki

Lekeli semender bir süre sonra gözden kayboldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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