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Adana'da orman yangını! Ekipler seferber oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Körüklü Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile 2 söndürme uçağı, 2 helikopter, 15 arazöz yönlendirildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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