Almanya'nın Filistin hazımsızlığı sürüyor! İsrail karşıtı gösterilere polis şiddeti engeli

Gazze'de yaşanan insanlık dramına neredeyse dünyadaki bütün ülke halkları 'küresel vicdan' sloganı ile tepki vermeye devam ederken, Batı hükümetlerinin İsrail taraftarlığı da gün yüzüne çıkıyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in sürdürdüğü soykırıma karşı gösteri düzenleyen sivillere Alman polisinin insanlık dışı müdahalesi tepkilere neden oldu.

İsrail Gazze'de sivil Filistinlileri katletmeye devam ederken dünyanın birçok noktasında Gazze'deki soykırıma tepki gösterileri sürüyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek için gösteri yapıldı. Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Kreuzberg ilçesindeki Moritzplatz metro istasyonunun yakınında yüzlerce kişi toplandı.

Buradan yürüyüşe geçen göstericiler, Filistin bayrakları ile "Bir soykırım diğerini haklı çıkarmaz", "Almanya'nın sessizliği suç ortaklığıdır", "15 bin çocuk öldürüldü" ve "Bütün ebeveynler aynı dilde ağlar" yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Eylemde, "Cinayeti ve savaşı durdurun", "Göreceksiniz Filistin özgür olacak", "Hepimiz Filistinliyiz", "Çocuk katili İsrail", "Soykırımı durdurun" ve "İsrail terör devletidir" sloganları atıldı.

ALMAN POLİSİNDEN İNSANLIK DIŞI, SERT MÜDAHALE

Berlin'de Filistin'e destek için ve İsrail'e tepki olarak düzenlenen gösterilere Alman polisi sert müdahalede bulundu. Polisin insanlık dışı müdahalesi ile karşı karşıya kalan göstericilerin görüntüleri kameralar ile kaydedildi.

Görüntülerde Alman polisinin Filistin destekçisi bir kadını boynundan tutarak sert bir şekilde yere atıp gözaltına aldığı görüldü. Bölgedeki diğer göstericiler polisin sert müdahalesine engel olmaya çalışırken, Alman polisi kadını yerde sürükleyerek, diziyle bastırıp gözaltına aldı.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DÖVÜLEREK KELEPÇELENDİ

Alman polisinin Filistin'e destek gösterilerine katılan ve üzerinde Filistin kefiyesi bulunan 15 yaşındaki bir çocuğu döverek gözaltına aldığına dair görüntüler sosyal medyada sert tepkilere neden oldu.

SOSYAL MEDYADA İSYAN ETTİLER

Öte yandan Almanya'daki skandal görüntülere birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Almanya'da yaşayan kullanıcıların bazılarının tepkileri şöyle:

-Berlin polisi artık hiçbir şeyi umursamadığı ve göstericilere istediğini yaptığı bir noktaya geldi. Video kaydına alınsalar da alınmasalar da bunun hiçbir sonucu yok.

-Berlin polisi ne kadar barbarca davranıyor... Bunu kimse kontrol etmiyor mu? Bunlar artık medeni koşullar değil.

-Genç bir kadın Berlin polisi tarafından vahşice saldırıya uğradı.

-Berlin polisinin şiddet içeren davranışları tahammül edilemez. Görünüşe göre onlara hadlerini bildirecek kimse yok. Nasıl koşullar bunlar?

-Bu, kadınlara karşı saygılı bir muameledir - kadın reşit olmasa bile. Berlin polisinin kaç şikayet dalgasıyla karşılaşacağını bilmek istemiyorum.

-Tıpkı Korona döneminde olduğu gibi... Berlin polisi Filistin gösterilerinde göstericilere acımasızca saldırdı. Hem de kadınlara karşı. Son birkaç hafta içinde düzinelerce video izledim. Polis bunun 'haklı' olduğunu ve bu şiddetin başka bir alternatifi olmadığını kanıtlamalı.