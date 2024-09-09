Ankara'da korkunç cinayet! Kahvaltıya gelen damat dehşet saçtı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi. Yaşlı adam kahvaltıya çağırdığı damadı tarafından feci şekilde öldürüldü.

Etimesgut ilçesi Süvari Mahallesi’nde Y.E. kendisini kahvaltıya çağıran kayınpederi Cemil Cesur ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Y.E., kayınpederi Cesur'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Cemil Cesur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı Y.E., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

KOMŞU ESNAF KONUŞTU

Olayı binaya polis ve sağlık ekipleri girince fark ettiklerini belirten esnaf İbrahim Yıldız, “Kayınpeder, damadı kahvaltıya davet etmiş. Daha sonrasında tartışmışlar, damat kayınpederini öldürmüş. O arada da polisler yakalıyor. O sırada binada düğün vardı. İkisi de birbirine karıştı. Düğündeki insanlarla cenaze evindeki insanlar birbirine karıştı. Kimse ne olduğunu anlamadı” ifadelerini kullandı.