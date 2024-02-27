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    • Haberler > Gündem > Antalya'da zabıta meslektaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü

    Antalya'da zabıta meslektaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Antalya, Zabıta, Cinayet, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Antalya Muratpaşa Belediyesi’nde çalışan bir zabıta, mobbing iddiasıyla 60 yaşındaki mesai arkadaşını sırtından ve boynundan 7 bıçak darbesiyle öldürdü. O anlar kameralarla da kayıt altına alındı.

    Muratpaşa Belediyesi’nde zabıta olarak çalışan Erdal V. (36) mobbing yaptığı iddiasıyla mesai arkadaşı İsmail Kanmaz’ı (60) bir büfenin önünde oturduğu sırada sırtından bıçaklamaya başladı.

    7 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

    Erdal V., 2 bıçak darbesi sonrası kaçmaya çalışan Kanmaz’ı yakalayıp yine sırt ve boyun kısmına 5 bıçak darbesi daha vurdu. Bu sırada kavgayı ayıran çevredekiler, bıçağı Erdal V.’nin elinden alıp çöp konteynerine attı. Kanlar içerisinde yere yığılan Kanmaz’ı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail Kanmaz, hastaneye sevk edildiği sırada ambulansta hayatını kaybetti. Olay yerinden ayrılmayan şüpheli Erdal V. ise polis ekiplerine teslim oldu.

    Olayın gördü tanıklarından bir vatandaş ise, “Birden sesler geldi, dışarı fırladım. Kavga etmişler. İkisi de zabıtaydı. Neden bıçakladı bilmiyorum” dedi.

    Antalya'da zabıta meslektaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü - 1. Resim

    MOBBİNG İDDİASI

    Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, cinayet şüphelisi zabıtayı polis merkezine götürdü. Şüphelinin ilk sözlü ifadesinde mobbing iddiasında bulunduğu ileri sürüldü. Bölgede çalışma yapan Olay Yeri İnceleme Ekipleri ise suç aleti bıçağı çöp konteynerinden çıkartıp muhafaza altına aldı.

    Antalya'da zabıta meslektaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü - 2. Resim

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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