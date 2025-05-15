Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Dijital Varlıklar'a ziyaret

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Dijital Varlıklar'a ziyaret

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu heyeti, İhlas Holding’e bağlı Dijital Varlıklar Ofisi'ni ziyaret etti. Konsolosluk heyetini, Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı ve İhlas Medya Yöneticisi Tuba Gencay karşıladı. Dijital dönüşüm ve teknoloji alanlarında olası iş birliklerinin ele alındığı görüşmede, geleceğe dönük ortak projeler için önemli adımlar atıldı.

Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva ve Konsolos Zaur Allahverdizade, İhlas Holding A.Ş.'ye bağlı Dijital Varlıklar Ofisi'ni ziyaret etti. Ziyarette, dijital dönüşüm ve teknoloji alanlarında iş birliği olanakları ele alındı.

Konsolosluk heyetini, Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı ve İhlas Medya Yöneticisi Tuba Gencay karşıladı.

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Dijital Varlıklar'a ziyaret - 1. Resim

PROJELER ÜZERİNDE FİKİR ALIŞVERİŞİ

Konsolosluk heyeti, Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı ve İhlas Medya Yöneticisi Tuba Gencay tarafından karşılandı. Görüşmede, kurum bünyesinde yürütülen dijital projeler ve markalar hakkında kapsamlı bilgi paylaşımı yapıldı.

Ziyaretin ana gündemini, dijitalleşme süreci ve teknoloji tabanlı stratejik iş birlikleri oluşturdu. Taraflar, olası ortak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunarak geleceğe dönük iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Dijital Varlıklar'a ziyaret - 2. Resim

Dijital Varlıklar Ofisi yetkilileri, nazik ziyaretleri ve desteklerinden dolayı Başkonsolos Mustafayeva ve Konsolos Allahverdizade’ye teşekkür etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Valeria Marquez öldü mü? Canlı yayınında vuruldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Ünlü deprem uzmanlarının tahmini çürüdü!" Tuz Gölü fayı 7'ye varan yıkıcı depremler üretmiş - Gündem"Ünlü deprem uzmanlarının tahmini çürüdü!"Erdoğan yarın Avrupa zirvesine katılacak! AB'nin güvenliği masada - GündemErdoğan yarın Avrupa zirvesine katılacak! AB'nin güvenliği masadaCumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye tartışmalarına nokta koydu: Asla tartışma konusu değildir - GündemTerörsüz Türkiye tartışmalarına nokta koyduDışişleri Bakanı Fidan, Antalya'da Fransız mevkidaşıyla görüştü - GündemBakan Fidan, Antalya'da Fransız mevkidaşıyla görüştüRus heyetinden İstanbul görüşmeleri açıklaması: 2022'nin devamı olarak bakıyoruz - GündemRus heyetinden İstanbul görüşmeleri açıklamasıBakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ve Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü - GündemAntalya'da 'üçlü' Suriye zirvesi!
Sonraki Haber Yükleniyor...