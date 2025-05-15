Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Dijital Varlıklar'a ziyaret

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu heyeti, İhlas Holding’e bağlı Dijital Varlıklar Ofisi'ni ziyaret etti. Konsolosluk heyetini, Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı ve İhlas Medya Yöneticisi Tuba Gencay karşıladı. Dijital dönüşüm ve teknoloji alanlarında olası iş birliklerinin ele alındığı görüşmede, geleceğe dönük ortak projeler için önemli adımlar atıldı.

Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva ve Konsolos Zaur Allahverdizade, İhlas Holding A.Ş.'ye bağlı Dijital Varlıklar Ofisi'ni ziyaret etti. Ziyarette, dijital dönüşüm ve teknoloji alanlarında iş birliği olanakları ele alındı.

Konsolosluk heyetini, Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı ve İhlas Medya Yöneticisi Tuba Gencay karşıladı.

PROJELER ÜZERİNDE FİKİR ALIŞVERİŞİ

Konsolosluk heyeti, Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı ve İhlas Medya Yöneticisi Tuba Gencay tarafından karşılandı. Görüşmede, kurum bünyesinde yürütülen dijital projeler ve markalar hakkında kapsamlı bilgi paylaşımı yapıldı.

Ziyaretin ana gündemini, dijitalleşme süreci ve teknoloji tabanlı stratejik iş birlikleri oluşturdu. Taraflar, olası ortak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunarak geleceğe dönük iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Dijital Varlıklar Ofisi yetkilileri, nazik ziyaretleri ve desteklerinden dolayı Başkonsolos Mustafayeva ve Konsolos Allahverdizade’ye teşekkür etti.