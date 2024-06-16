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Bakırköy'de güpegündüz dehşet anları! Eski kız arkadaşını bıçaklayan şahıs tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bakırköy'de 16 yaşındaki kız, eski erkek arkadaşı tarafından konuşmak için çağrıldığı yerde bıçaklanarak yaralandı. Bıçaklama anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken şüpheli şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cevizlik Mahallesi'nde önceki gün bıçaklanan D.A (16), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, D.A'nın ifadesine başvurup, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Olay günü eski erkek arkadaşı H.E.U. ile buluşan D.A'nın, aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklandığı belirlendi.

Polislerin Esenyurt'ta yakaladığı şüpheli H.E.U, "kasten yaralama" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, H.E.U'nun D.A'yı bıçaklayıp darbettiği, daha sonra olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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