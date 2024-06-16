Bakırköy'de güpegündüz dehşet anları! Eski kız arkadaşını bıçaklayan şahıs tutuklandı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Anadolu Ajansı 16 Haziran 2024 16:04 - Güncelleme: 16 Haziran 2024 16:12 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Bakırköy'de 16 yaşındaki kız, eski erkek arkadaşı tarafından konuşmak için çağrıldığı yerde bıçaklanarak yaralandı. Bıçaklama anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken şüpheli şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.