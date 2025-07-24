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Çeçen lider Kadirov Bodrum'da boğulma tehlikesi geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çeçen lider Kadirov Bodrum&#039;da boğulma tehlikesi geçirdi
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, tatil için geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan Kadirov, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Bodrum'un Kaynar mevkiinde 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, denize giren Ramazan Kadirov bir anda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki görevliler sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Kadirov'a müdahale etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi sahilde yapılan Kadirov, daha sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, hastanede tedavi altına alınan Kadirov'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir süre müşahede altında tutulan Kadirov'un, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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