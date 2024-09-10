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Bursa'da bazı yollar trafiğe kapatılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;da bazı yollar trafiğe kapatılıyor
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte detaylar...

Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde trafiğe kapatılacak yollar duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Altıparmak Caddesi Varyant altı çıkış, Devlet Hastanesi önünden Çakırhamam istikameti - Temiz Caddesi - Çakırhamam Kavşağı - Fomara Kavşağı - Varyant Altı Zafer plaza Lambalar - Cemal Nadir Caddesi'ne çıkış - Atatürk Caddesi’ne çıkan bağlantı yolları saat 10.00'dan itibaren tören öncesinde ve tören bitinceye kadar araç trafiğine kapatılacaktır. 11 Eylül 2024 günü Atatürk Anıtı önünde saat 10.30’da yapılacak çelenk sunma ve tören esnasında; Atatürk Caddesi'ne çıkan bağlantı yolları kullanılmayacak, ayrıca 11 Eylül 2024 günü saat 10.00’dan itibaren T1 (İpekböceği) hattı etkinlik bitene kadar çalışmayacaktır.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Etkinlik süresince araç sürücülerinin Dikkaldırım - Zübeydehanım Doğumevi Kavşağı - Oulu Caddesi - İzmir yolu - Gençosman Kavşağı - Ankara Yolu - Gökdere istikametlerini kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir"

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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