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Haberler > Gündem > CHP'den 'Canan Kaftancıoğlu' açıklaması! Yasal süreç başlatılacak

CHP'den 'Canan Kaftancıoğlu' açıklaması! Yasal süreç başlatılacak

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Gündem Haberleri  / -

CHP'den Canan Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu için 'Paranın adresini en iyi onlar bilir' dediğine ilişkin haberlere yönelik açıklama geldi. İddialar yalanırken, "Kaftancıoğlu’nun söylediği iddia edilen ifadeler yayınlanmıştır. Söz konusu ifadeler ve haberler gerçek dışıdır" denildi.

Bugün bir gazete tarafından, CHP'nin eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun söylediği iddia edilen "Benim parayla, ihaleyle işim olmaz. O görüntülerde benim ortağım ya da genel müdürüm yok. Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar. Paranın adresini en iyi onlar bilir" iddiasıyla ilgili CHP'den açıklama geldi.

CHP'den 'Canan Kaftancıoğlu' açıklaması! Yasal süreç başlatılacak - 1. Resim

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı yayın kuruluşlarında önceki dönem CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun söylediği iddia edilen ifadeler yayınlanmıştır. Söz konusu ifadeler ve haberler gerçek dışıdır. Yalan haberleri yapan ve yayanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır"

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: -
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