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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsrail'le ticaret' sorusuna cevap verdi: O iş bitti!

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Gündem Haberleri

Alman mevkidaşı Steinmeier'i Külliye'de ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Netanyahu'yu Nazi yöntemleriyle suçluyorsunuz ama yoğun ticari ilişkileri ayakta tutuyorsunuz. Bu çelişkiyi nasıl açıklayabilirsiniz" sorusuna cevap verdi. "Yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz. O iş bitti." diyen Erdoğan, "Gazze'deki bu manzarayı Alman dostlarımızın görmesi lazım" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i ağırladı. İki lider, heyetler arası görüşmenin ardından Steinmeier ile ortak basın toplantısına katıldı.

Erdoğan, bir gazetecinin "Netanyahu'yu Nazi yöntemleriyle suçluyorsunuz ama yoğun ticari ilişkileri ayakta tutuyorsunuz. Bu çelişkiyi nasıl açıklayabilirsiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz. O iş bitti. Kısa süre önce Dışişleri Bakanım bunu açıkladı. Şunu bilmenizi istiyorum şu anda İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılarda ölüm sayısı 45 bini buldu. Bu rakamı bir kenara koymamız söz konusu olamaz. Yaralılar 75 bini buldu. Bu yaralılar içerisinde durumu ağır olanların bir kısmını Türkiye’ye aldık, tedavileri devam ediyor. Çocuk, kadın, yaşlı büyük bir burada maalesef ağır manzara var. Bu manzarayı Alman dostlarımızın görmesi lazım.

ESİR TAKASI KONUSU

Gazze-Filistin yerler yeksan olmuş. Kaldı ki İsrail ile Gazze’nin silah, mühimmat, araç-gereç… Bunlar mukayese edilmez. Bunların yanında tüm Batı İsrail’in yanında yer alıyor. Acımasızca saldırılar karşısında Gazze’nin böyle bir imkanı var mı? İmkansızlıklar içinde tüm bunlara rağmen rehine takası yönünde gayretin içindeyiz. Temenni ederiz ki bu takasta başarılı oluruz."

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