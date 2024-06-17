Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" mesajı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Anadolu Ajansı 17 Haziran 2024 16:38 - Güncelleme: 17 Haziran 2024 16:39 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.