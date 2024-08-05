Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular

Son olarak 16 Temmuz'da toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeniden bir araya gelecek. Orta Doğu'daki gerilim, Instagram yasağı, terörle mücadele ve ekonomi programındaki son durum gibi önemli gündem maddeleri masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 haftalık aranın ardından bugün toplanıyor. Yılın 10'uncu toplantısında öncelikli gündem İsrail'in Filistin'deki katliamı ve Orta Doğu'da yükselmeye devam eden tansiyon olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan toplantıda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminin gerilimi bütün bölgeye yayma girişimlerine karşı izlenecek yol haritası üzerinde durulacak. Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdüren İsrail'e yönelik uluslararası baskının artması ve Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılması için atılacak adımlar konuşulacak.

TERÖRLE MÜCADELE MASADA

Toplantının bir diğer konusu terörle mücadele olacak. Türkiye'nin özellikle Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK hedeflerine yönelik devam eden operasyonları ele alınacak.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Şam yönetimi ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi için başlatılan çalışmalarla ilgili değerlendirme yapılacak.

ANKARA'DAKİ ESİR TAKASI GÜNDEMDE

Kabinenin bir diğer başlığı geçen hafta Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen esir takası olacak. ABD ve Rusya arasında MİT'in koordinasyonunda gerçekleşen, 26 kişilik takas kabinede değerlendirilecek.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden artan tansiyonu düşürmek için bundan sonra atacağı diplomatik adımlar da konuşulacak.

EKONOMİ PROGRAMINDAKİ SON DURUM

Kabine toplantısında Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da gündeme gelecek. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye dair alınabilecek ilave tedbirler ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler görüşülecek.

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ DE MASADA

Sosyal medya platformu Instagram'a geçtiğimiz hafta Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından getirilen erişim engeli de Kabine Toplantısı'nda görüşülecek.

BTK kararıyla kapatılan Instagram için sürecin nasıl işleyeceği ve Meta'ya uygulanacak yaptırımların Kabine Toplantısı'nda netleşmesi bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrasında kameraların karşısına geçecek ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.