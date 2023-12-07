Deniz ulaşımına hava engeli! Gökçeada ve Bozcaada’da yarınki seferler iptal edildi

7 Aralık 2023 12:26 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 12:43

Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: Anadolu Ajansı

Meteoroloji, Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde yarın için fırtına uyarısı yaptı. Uyarının ardından, deniz ulaşımına fırtına engeli geldi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği ifade edildi.

DENİZLERDE FIRTINA UYARISI

Marmara'da rüzgarın Cuma günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor

Kuzey Ege’de rüzgarınCuma günü sabah saatlerinden itibaren kuzeyi, zamanla geneli kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Yine fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege’nin açıklarında etkili olması beklenen rüzgarın Cuma günü öğle saatlerinden itibaren kuzeyi, zamanla geneli kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, Cumartesi ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.