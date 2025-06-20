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Dolandırıcılıklarına hayvanları alet etmişler! 'Yardım' adı altında 25 milyonluk vurgun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sokak hayvanları ile evcil hayvanların bakımı için hayvanseverlerden toplanan 25 milyon 440 bin 584 lira yardımı kendi hesaplarına geçirdikleri belirlenen 10 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Pati Koruyucuları Derneği, Ankara Patili Canlar Derneği, Patileri Koruma Derneği, Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, Can Paticikler Koruma Derneği" adı altında sokak hayvanları ile evcil hayvanların bakımı için, vatandaşlardan toplanan 25 milyon 440 bin 584 lira yardımı kendi hesaplarına geçirdikleri tespit edilen 16 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. 

Dolandırıcılıklarına hayvanları alet etmişler! 'Yardım' adı altında 25 milyonluk vurgun - 1. Resim

4 İLDE OPERASYON

Soruşturmada MASAK raporu ve toplanan diğer deliller kapsamında tespit edilen 5 farklı derneğin, dernek yöneticileri ile ilgili kişilerden oluşan toplam 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. 
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile birlikte yürütülen operasyonlarda toplam 12 şahıs hakkında arama, elkoyma ve gözaltı güvenlik tedbiri uygulanırken, şüphelilerden 4'ü kolluk güçlerince alınan savunmaları sonrası serbest bırakıldı.

Dolandırıcılıklarına hayvanları alet etmişler! 'Yardım' adı altında 25 milyonluk vurgun - 2. Resim

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talep edilirken, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen SOHAYKO Dernek Başkanı E.Y.Y., Pati Koruyucuları Derneği Başkanı A.T., Pati Koruyucuları Derneği Yöneticisi V.E., Can Paticikler Hayvanları Koruma Derneği Başkanı E.Ö., dernek yetkilileri T.Y., R.G., A.G., İ.K., M.Y.D. ve B.A. tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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