Erişim engelinde son dakikalar... Instagram bugün açılıyor iddiası

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engelinde son dakikalar... Ulaştırma Bakanlığı ile Instagram yetkilileri arasında bugün yapılan toplantının ardından sosyal medyada devinin erişim engelinin kaldırılacağı öğrenildi. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Arzu edilen iş birliklerini henüz tesis edemedik. Türkiye'nin hassasiyetlerine karşılık verilirse mesele hal yoluna girecektir." diye konuştu.

Sosyal medya devi Instagram, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik taziye mesajlarını sansürlemişti. Instagram'ın tepki çeken bu kararına Ankara'dan ayar gelmiş ve uygulama 2 Ağustos cuma günü erişime kapatılmıştı. BTK kararın çocuk istismarı, uyuşturucu, müstehcenlik gibi 'katalog suçlar' sebebiyle alındığını duyurmuştu.

Erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı merak konusu olurken, bugün BTK ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri Instagram yetkilileri ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Habertürk'ün haberine göre, Türkiye, Instagram'ın önüne şu 3 şart koydu:

➖Tüketici haklarına dikkat et

➖Katalog suçlara önem ver

➖PKK propagandasına "dur" de

Instagram'ın bu maddeler arasında terör örgütü PKK propagandası ile ilgili şartı kabul ettiği iddia edildi.

INSTAGRAM ERİŞİM ENGELİ BUGÜN KALKIYOR MU?

Haberde ayrıca Instagram'a getirilen erişim engelinin bugün kaldırılacağı kulisi de yer aldı.

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ile Instagram yetkileri arasındaki görüşmeden olumlu sonuç alındığı öğrenildi.

'KABİNE TOPLANTISI SONRASI INSTAGRAM AÇILACAK'

Hamas konusunda hesapları kapatan ancak terör örgütü PKK konusunda aynı proaktif tutumu sergilemeyen Instagram yetkilerine, “PKK’yı siz de terör örgütü olarak görüyorsunuz. Bu konudaki paylaşımları algoritmaya işleyin ve daha hızlı hareket edin” mesajı verildi.

Instagram yetkilerine ayrıca ifade özgürlüğü konusunda çifte stantarttan uzak durmaları telkin edildi. Instagram yetkilileri, Haniye konusunda herhangi bir söz vermedi. Instagram’ın yeniden erişime açılması kararının, kabine toplantısından sonra verilmesi bekleniyor.

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META'DAN TÜRKÇE AÇIKLAMA

Meta'nın sözcüsü ise BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye’de Instagram’a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum bırakılırken işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

Açıklamada Türk yetkililer ile yapılan müzakerelere değinilmedi.

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca parti genel merkezinde düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı'nda Instagram'a getirilen erişim engeli konusuyla ilgili konuştu.

"Gelinen noktada, sosyal medya şirketlerinin çıkarlarına dokunan her hususta mafya gibi davrandıklarına bizzat şahit oluyoruz." diyen Erdoğan, "Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyip anında yasaklayan, bunu da özgürlük olarak pazarlayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Arzu edilen iş birliklerini henüz tesis edemedik. Türkiye'nin hassasiyetlerine karşılık verilirse mesele hal yoluna girecektir." diye konuştu.

BAKAN URALOĞLU '1 SAATTE AÇILIR' DEMİŞTİ

Instagram'a uygulanan erişim engeliyle ilgili Bakan Uraloğlu açıklama yapmış ve “Türkiye temsilcisi olan ilgili ile arkadaşlarımız görüşme halinde, net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli, eksikler belli o eksikleri giderdikleri an diyelim ki 1 saat sonra o engeli kaldırmış olacağız. Burası bağımsız bir ülke; kanunları kuralları var, herkesin de bu kanun ve kurallara uymasını istiyoruz net olarak” ifadelerini kullanmıştı.